Operai indiani sfruttati per costruire il nuovo Consolato Usa a Milano Il pm | Pizzo e minacce è para-schiavismo
Un'indagine ha portato alla luce lo sfruttamento di operai indiani impiegati nella costruzione di un nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano. Il pubblico ministero ha definito il comportamento come “para-schiavismo”, evidenziando l'uso di pizzo e minacce nei confronti dei lavoratori. Gli operai lavoravano a pochi passi da City Life, in un'area di rapido sviluppo, senza che il passare delle ore portasse attenzione sulla loro condizione.
Stanno lì, a due passi delle luci di City Life, poco più in là il centro di una Milano che corre e non vede quei nuovi schiavi. Sono indiani, quasi un migliaio, stanno in cantiere oltre dodici ore. Partono all’alba dal residence Ripamonti o dal residence Le Groane di Garbagnate. Lavorano sotto minaccia e non solo di essere cacciati. Poco meno di 4 euro l’ora. Stanno costruendo la nuova sede del Consolato Usa a Milano. Piazzale Accursio dove una volta stavano le palazzine del Tiro a Segno. La chiamano “rigenerazione urbana”. In realtà è “para- schiavismo”. E sta tutto scritto in oltre cento pagine di controllo giudiziario urgente disposto dal pm Paolo Storari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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