La Cina sta sviluppando un sistema di intelligenza artificiale in grado di individuare segnali di dissenso prima che emergano pubblicamente. Il progetto mira a monitorare online e offline comportamenti e parole considerate potenzialmente rischiose dal punto di vista politico. L’intelligenza artificiale analizza dati per identificare attività che potrebbero indicare opposizione o malcontento. Il sistema si basa su algoritmi che valutano vari segnali, cercando di anticipare eventuali proteste o criticità.

La Cina sta lavorando a una nuova frontiera della sorveglianza digitale. I riflettori del Dragone sono puntati su particolari sistemi basati sull’ intelligenza artificiale capaci non solo di monitorare i cittadini, ma anche di individuare in anticipo chi potrebbe rappresentare un potenziale rischio politico. In prima linea ci sarebbe l’azienda Geedge Networks che starebbe sviluppando tecnologie in grado di analizzare grandi quantità di dati provenienti da attività online, spostamenti geografici e comportamenti digitali per costruire profili dettagliati degli utenti. L’obiettivo? Identificare segnali che possano suggerire future critiche al governo o forme di dissenso ancora prima che queste si manifestino pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina vuole scoprire il dissenso prima che nasca: come funziona l’Ai che spia i “rischi politici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Per chi vuole scoprire il capolavoro che la Mostra di Venezia rifiutòUna selezione di film che non hanno trovato spazio alla Mostra di Venezia apre una finestra su temi di dramma esistenzial-politico.

La prima Cruise disegnata con l’AI: Philipp Plein e il ritorno del lusso che vuole farsi vedereUn'auto disegnata con l’intelligenza artificiale porta in passerella un modello che richiama il lusso sfoggiato da chi investe milioni.

Argomenti più discussi: La Cina vuole scoprire il dissenso prima che nasca: come funziona l’Ai che spia i rischi politici; Trump vuole davvero invadere Cuba? Il piano del Pentagono è già pronto, manca solo il suo ok; In Cina sulle tracce del tè. Si pensa a un gemellaggio con Prato e la Toscana; Digital Dragons 2026 - Huqiao Games ci racconta come l'industria cinese sta cambiando.

La Cina vuole scoprire il dissenso prima che nasca: come funziona l’Ai che spia i rischi politiciGeedge Networks studia sistemi per incrociare dati online, spostamenti e comportamenti digitali e anticipare possibili critiche al governo ... ilgiornale.it

Perché il Giappone ha più ristoranti Michelin rispetto alla Cina? reddit