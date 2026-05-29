Mentre l’intelligenza artificiale disegna in tre minuti i guardaroba milionari dell’estate 2027, le sfilate Cruise smettono di essere semplici fughe esotiche per trasformarsi in spietate e precisissime radiografie dei top spender globali. I mesi di maggio e giugno, storicamente dedicati alla presentazione di collezioni nate per vestire un’élite in vacanza verso lidi lontani, hanno cambiato pelle. Le mete non sono più “esotiche” nello stesso modo, ma le sfilate Cruise sono diventate un’altra cosa: operazioni di marketing globale, eventi per clienti molto importanti, esercizi di diplomazia del lusso, occasioni per portare un marchio dentro un luogo e farlo coincidere con un’esperienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La prima Cruise disegnata con l’AI: Philipp Plein e il ritorno del lusso che vuole farsi vedere

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