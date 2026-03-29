Per chi vuole scoprire il capolavoro che la Mostra di Venezia rifiutò

Una selezione di film che non hanno trovato spazio alla Mostra di Venezia apre una finestra su temi di dramma esistenzial-politico. Tra questi c’è un’opera diretta da Marco Bellocchio, interpretata da Lou Castel, dal titolo

I PUGNI IN TASCA Genere: Dramma esistenzial-politico Regia: di Marco Bellocchio, con Lou Castel, Paola Pitagora, Marino Masé, Liliana Gerace, Pier Luigi Troglio, Jeannie Mcneil, Irene Agnelli, Sandra Bergamini “Portobello”, la clip della serie di Bellocchio su Enzo Tortora X Leggi anche › Marco Bellocchio, a Venezia con “Portobello”: «Essere artisti è una condizione da difendere» I pugni in tasca torna al cinema. In una grande villa nell’appennino piacentino, una madre cieca vive con i suoi quattro figli: il maggiore, avvocato, è l’unico a preoccuparsi del loro status e del loro benessere; il minore è disabile, mentre Giulia, psicologicamente instabile, è morbosamente legata all’altro fratello, paranoico ed epilettico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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