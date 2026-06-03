La chiusura delle scuole è l’incubo dei genitori | cos’è il parental burnout come si manifesta e come si combatte

Durante le vacanze estive, molte famiglie affrontano il fenomeno del “parental burnout”, una condizione di stress e affaticamento che si manifesta con irritabilità, senso di sopraffazione e stanchezza cronica. La chiusura delle scuole, che interrompe la routine quotidiana, può accentuare questa situazione. La gestione delle esigenze dei figli e le difficoltà nel trovare momenti di relax contribuiscono a un sovraccarico emotivo. La situazione si ripete ogni anno con l’arrivo delle vacanze.

Le lunghe vacanze estive tornano ogni anno al centro del dibattito pubblico, tra chi ne difende il valore educativo e chi le considera sempre più difficili da conciliare con i ritmi delle famiglie contemporanee. Al di là delle polemiche sulla durata delle vacanze, però, c’è anche un tema di salute mentale che riguarda direttamente i genitori. Negli ultimi anni gli psicologi hanno iniziato a studiare con crescente attenzione il cosiddetto parental burnout, una condizione distinta dal normale stress genitoriale e caratterizzata da esaurimento emotivo, senso di sopraffazione e difficoltà a rispondere alle richieste quotidiane legate alla cura dei figli. 🔗 Leggi su Open.online

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