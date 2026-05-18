Ecco che cos' è questo disturbo come si manifesta e come si interviene

Recentemente, un giovane artista ha attirato l'attenzione del pubblico dopo aver vinto una celebre trasmissione televisiva dedicata alla musica. La vittoria ha segnato il suo ingresso nel panorama musicale italiano, portandolo sotto i riflettori. La sua partecipazione ha suscitato interesse anche tra gli addetti ai lavori, mentre il pubblico ha mostrato entusiasmo per le sue performance. La sua esperienza rappresenta un esempio di come un talento possa emergere attraverso un talent show televisivo.

L orenzo Salvetti è stato consacrato come uno dei nuovi volti della musica italiana con la vittoria ad Amici. Ma dietro il successo c’è una storia personale che il cantante ha scelto di condividere pochi giorni fa senza filtri: la convivenza con la balbuzie. Lorenzo Salvetti ne ha parlato durante un daytime di Amici, spiegando che la balbuzie « è un problema grave » perché «in testa hai il tuo discorso, ma poi dalla bocca ti esce distorto o a pezzi». E lui, allora, come «tattica difensiva sto in silenzio». Il vincitore di Amici ha però chiarito di aver «avuto la fortuna di essere riuscito a guarire parzialmente ». La balbuzie però « è una cosa che torna, quando sei arrabbiato o agitato». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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