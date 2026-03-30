Il Partito Democratico ha richiesto spiegazioni riguardo ai lavori di Aca sull’Acquedotto Giardino, che comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica in 22 comuni. I consiglieri comunali del partito hanno chiesto perché, nonostante la programmazione di questi interventi, non siano stati scelti i giorni di chiusura delle scuole per eseguirli. La richiesta di chiarimenti riguarda anche le tempistiche e le modalità di esecuzione delle opere.

Se l’intervento Aca sull’Acquedotto Giardino che comporterà la sospensione idrica in 22 Comuni è importante, altrettanto importante per i consiglieri comunali di Pescara del Partito democratico è chiarire perché, presupponendo che un lavoro così imponente fosse programmato da mese, non sia scelto di svolgerlo in giorni in cui la chiusura delle scuole era prevista. Non solo: anche le informazioni fornite, ad oggi, sarebbero insufficienti non essendoci certezze su diversi fronti, compresa la certezza che alla fine le scuole rimarranno chiuse, come sembra ormai certo, per due giorni: il 13 e il 14 aprile. “Un intervento di questa portata è senza dubbio stato programmato da mesi, e tutto fa pensare che i lavori interesseranno almeno il 13 aprile e buona parte del 14. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il Pd sui lavori Aca e lo stop idrico: "Si spieghi perché non si è deciso di svolgerli nei giorni di chiusura delle scuole"

Articoli correlati

Lavori Aca sull'Acquedotto Giardino: si va verso la chiusura delle scuoleL'ufficialità ci sarà lunedì 30 marzo, ma secondo quanto risulta anche ad alcuni consiglieri comunali, le scuole (almeno a Pescara) il 13 e il 14...

Gli uffici dell'Aca si spostano alla delegazione dello Scalo: a giorni il trasferimento da via delle RobinieGli uffici dell'Aca, attualmente ospitati in via delle Robinie, si spostano definitivamente nella sede della delegazione comunale dello Scalo, in...