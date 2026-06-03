La carne congelata può contenere rischi di contaminazione da salmonella e listeria, anche dopo essere stata riposta nel freezer. La congelazione non elimina completamente i batteri presenti, che possono sopravvivere e rappresentare un pericolo se la carne non viene cotta correttamente. È importante rispettare le temperature di conservazione e cuocere la carne a temperature adeguate per ridurre i rischi. La manipolazione corretta e la cottura sono essenziali per garantire la sicurezza alimentare.

Succede spesso: si rientra dalla spesa con un taglio di carne e, con un gesto quasi automatico, lo si affida al freezer, certi di aver messo al sicuro freschezza e qualità. La carne, alimento prezioso ma delicato, trova nel congelatore il suo alleato più fidato, capace di prolungarne la conservazione e di garantire una riserva sempre pronta per ogni occasione. Ma dietro questa abitudine quotidiana si nasconde una domanda tutt’altro che banale: il gelo è davvero in grado di eliminare ogni rischio microbiologico? Il freezer, simbolo di praticità e organizzazione domestica, è spesso percepito come una sorta di “cassaforte del cibo”, capace di fermare il tempo e rendere gli alimenti completamente sicuri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La carne congelata è davvero sicura? Perché il freezer non elimina tutti i rischi e cosa sapere prima di mangiarla per evitare salmonella e listeria

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Carne congelata: quando NON è sicura o

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