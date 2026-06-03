Lunedì pomeriggio si svolgerà una camminata di quartiere tra le zone di Città Studi, Ortica e Lambrate. L’evento mira a esplorare la biodiversità locale, coinvolgendo i partecipanti in un percorso a piedi. La passeggiata si concentrerà sull’osservazione di elementi naturali e habitat presenti nel quartiere, senza prevedere attività di tipo formale o organizzato. L’iniziativa è aperta a tutti e si svolgerà nel pomeriggio, con partenza prevista in una delle aree coinvolte.

Una camminata di quartiere è in programma lunedì pomeriggio tra Città Studi, Ortica e Lambrate, nell’ambito del programma di eventi satellite del Festival del New European Bauhaus promosso dalla Commissione europea con lo scopo di unire arte, scienza, design, tecnologia e inclusione sociale per ripensare il futuro dell’ambiente in cui viviamo, coniugando sostenibilità, bellezza e accessibilità. Insomma, per trasformare gli spazi urbani in ambienti più vivibili e rispettosi dell’ambiente. Appuntamento alle 15 di lunedì 8 in piazza Leonardo da Vinci (angolo via Celoria) per “Why is Ortica (more) beautiful?”, questo il titolo dell’evento organizzato da Politecnico e Municipio 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La camminata per esplorare la biodiversità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Manchesters Hidden Riverside Walking: Ancoats Grove to Beswick (2026)

Notizie e thread social correlati

Settimana della Biodiversità Pugliese: a Villa Framarino “Semi di Biodiversità"Durante la settimana dedicata alla Biodiversità Pugliese, un evento si è svolto presso Villa Framarino intitolato “Semi di Biodiversità”.

Cinque gemme segrete da esplorare in Campania durante la primavera.Con l’arrivo della primavera, si apre la possibilità di visitare alcuni luoghi meno conosciuti della Campania.

Temi più discussi: La camminata per esplorare la biodiversità; I Sentieri delle Pro Loco fa tappa a Subit: si cammina tra storia e panorami; Dieci escursioni naturali a circa un'ora da Grosseto: idee per una gita; Passeggiata di benessere a Oristano: camminare per il verde urbano.

La camminata per esplorare la biodiversitàUna camminata di quartiere è in programma lunedì pomeriggio tra Città Studi, Ortica e Lambrate, nell’ambito del programma di ... ilgiorno.it

raccomandazioni per un onsen per la prima volta a Hakone? reddit

La Camminata di Como per tutti apre le iscrizioniDal 12 al 14 giugno Como si trasforma in una grande piazza aperta alla partecipazione, all’inclusione e alla condivisione con Como per Tutti, la manifestazione promossa da CiaoComo nell’ambito di ... ciaocomo.it