Con l’arrivo della primavera, si apre la possibilità di visitare alcuni luoghi meno conosciuti della Campania. Questa regione offre diverse destinazioni nascoste, ideali per chi desidera scoprire angoli poco battuti dai turisti. Tra boschi, grotte e piccoli borghi, ci sono cinque posti che meritano di essere esplorati in questa stagione. Questi luoghi rappresentano delle mete ideali per chi cerca un’esperienza diversa e autentica.

"> Con l’arrivo della primavera, è tempo di scoprire le meraviglie che la Campania ha da offrire. Questa regione è un vero e proprio scrigno di bellezze naturali, perfette per gite all’aria aperta dove è possibile rigenerarsi e godere di panorami mozzafiato. Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo. Il Parco Sorgenti Ferrarelle, situato a Riardo, nella provincia di Caserta, è un’area naturalistica di circa 145 ettari che custodisce le famose fonti minerali di Ferrarelle, Santagata e Natía. Immerso nella Valle d’Assano, il parco rappresenta un’oasi di biodiversità e bellezza paesaggistica, confermata dagli scritti di autori latini come Vitruvio e Plinio il Vecchio, che già descrivevano questa zona come un luogo di grande fascino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cinque gemme segrete da esplorare in Campania durante la primavera.

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