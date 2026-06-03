Durante la sfilata del 2 giugno a Roma, Briciola, la cagnolina mascotte della fanfara dell’Arma dei Carabinieri, ha attirato l’attenzione. Addestrata da un cittadino di Forlì, ha partecipato all’evento indossando il suo abbigliamento ufficiale. La sua presenza ha suscitato numerosi commenti sui social media, dove è diventata protagonista. Non sono stati riportati altri dettagli sulla sua partecipazione o sull’addestramento.

La protagonista assoluta della sfilata del 2 giugno a Roma è stata senza dubbio lei: Briciola, la mascotte ufficiale della fanfara dell’ Arma dei Carabinieri che ha conquistato il web. Nei video della cerimonia sono state centinaia i commenti commossi degli utenti inteneriti dal suo musetto fulvo, senza contare che, proprio come una piccola influencer, ha anche una pagina Instagram a suo nome dove i followers stanno aumentando vertiginosamente. Quella di ieri, poi, è stata una giornata ancora più speciale, perché la cagnolina ha raggiunto la ragguardevole età di 14 anni ed è arrivata alla meritata pensione: ieri, proprio nella solennità degli 80 anni della Repubblica, è stato il suo ultimo Due Giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cagnolina che commuove il web. Briciola, ultima sfilata con la fanfara. L’ha addestrata il forlivese Tassinari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio alla vicebrigadiere Briciola: l’ultima sfilata della mascotteLa vicebrigadiere Briciola, mascotte delle forze di polizia, ha partecipato alla sua ultima sfilata.

Leggi anche: Tra cavalli e fanfara spunta Briciola: la mascotte dei Carabinieri che nessuno si aspetta (e conquista tutti)

Argomenti più discussi: La cagnolina che commuove il web. Briciola, ultima sfilata con la fanfara. L’ha addestrata il forlivese Tassinari; Briciola va in pensione, l'ultima parata del 2 giugno della cagnolina mascotte dei carabinieri: non ha mai avuto paura dei cavalli.

Mi commuove… Mondo Animali Oggi sfilerà per l'ultima volta, ma il suo posto nel cuore di milioni di persone resterà per sempre. Briciola la piccola cagnolina meticcia che da anni accompagna la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo durante le più x.com

Chi è Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione dopo la parata della Festa della RepubblicaHa sfilato per l'ultima volta questa mattina ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Ecco la storia della meticcia diventata simbolo del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e protagonista deg ... famigliacristiana.it

Briciola va in pensione, l'ultima parata del 2 giugno della cagnolina mascotte dei carabinieri: non ha mai avuto paura dei cavalliDietro il rigore e la solennità delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica si nasconde una storia di affetto e fedeltà che commuove il Quirinale. Questo 2 giugno segna ... msn.com