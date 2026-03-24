Tra cavalli imponenti, uniformi impeccabili e le note solenni della fanfara, durante alcune cerimonie ufficiali italiane può capitare di notare una presenza inaspettata: una piccola cagnolina che trotterella con sicurezza accanto ai militari. Si chiama Briciola ed è la mascotte della Fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo. Nonostante la statura minuscola, è ormai diventata una figura riconoscibile nelle manifestazioni istituzionali, capace di attirare l’attenzione del pubblico e di strappare sorrisi anche nei contesti più formali. Il Fatto Quotidiano ricorda che la cagnolina ha fatto una nuova apparizione pubblica il 18 marzo durante una cerimonia al Palazzo del Quirinale, dove si è svolto il cambio della guardia solenne davanti al Reggimento dei Corazzieri in occasione del 165° anniversario dell’Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tra cavalli e fanfara spunta Briciola: la mascotte dei Carabinieri che nessuno si aspetta (e conquista tutti)

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Conoscete Briciola La prima mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo fu donata da alcuni scugnizzi negli anni '80 in occasione di una esibizione a Napoli. Da allora, la tradizione vuole che la Fanfara sia accompagnata da una cagnolina regalat x.com