Addio alla vicebrigadiere Briciola | l’ultima sfilata della mascotte

Notizia in breve

La vicebrigadiere Briciola, mascotte delle forze di polizia, ha partecipato alla sua ultima sfilata. La poliziotta ha ottenuto il grado militare di vicebrigadiere, anche se si tratta di un ruolo simbolico legato alla mascotte. Durante una cerimonia al Quirinale, la mascotte ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione del Presidente, senza specificare di quale gesto si tratti. La sfilata rappresenta l’ultimo evento ufficiale a cui ha partecipato Briciola.