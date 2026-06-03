Addio alla vicebrigadiere Briciola | l’ultima sfilata della mascotte
La vicebrigadiere Briciola, mascotte delle forze di polizia, ha partecipato alla sua ultima sfilata. La poliziotta ha ottenuto il grado militare di vicebrigadiere, anche se si tratta di un ruolo simbolico legato alla mascotte. Durante una cerimonia al Quirinale, la mascotte ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione del Presidente, senza specificare di quale gesto si tratti. La sfilata rappresenta l’ultimo evento ufficiale a cui ha partecipato Briciola.
Come ha ottenuto il grado militare di vicebrigadiere?. Quale gesto celebre ha colpito il Presidente al Quirinale?. Cosa comporta la gestione logistica di un animale in caserma?. Chi sostituirà la mascotte nelle prossime cerimonie ufficiali?.? In Breve Servizio durato 13 anni presso la caserma di Tor di Quinto. Celebrità ottenuta nel 2015 con capriola davanti al Presidente al Quirinale. Grado di vicebrigadiere conferito per l'addestramento tecnico con i cavalli. Età della mascotte raggiunta ai 14 anni al termine del percorso. L’addio in uniforme della mascotte Briciola: la fine di un’era per il quarto Reggimento. La cagnetta Briciola ha sfilato per l’ultima volta in divisa durante la celebrazione della Festa della. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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