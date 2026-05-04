Nella tarda mattinata di oggi, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto nella zona tra la Tuscolana e l’Anagnina. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 40 anni che viaggiava in sella alla moto. Si tratta della seconda tragedia stradale in meno di 24 ore nella stessa area. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la viabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro fatale tra auto e moto nella zona Tuscolana–Anagnina. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Nel tratto compreso tra le uscite 21 e 22, Tuscolana–Anagnina, una motociclista di 40 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un’automobile. L’impatto si è rivelato estremamente violento e per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorsi intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale, mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code fino al chilometro 41,700.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente sul GRA, morta una motociclista di 40 anni: seconda tragedia in 24 ore

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