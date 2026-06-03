Una bambina di due anni è morta a Bordighera. Le indagini hanno accertato che la madre e il suo compagno avevano picchiato la piccola e le sue sorelle. La piccola è stata trovata senza vita in casa. La polizia ha arrestato madre e compagno, che sono accusati di maltrattamenti e omicidio. La famiglia viveva in condizioni di grave trascuratezza. La procura ha aperto un fascicolo per verificare ulteriori responsabilità.

Le indagini hanno ricostruito che la madre e il compagno picchiavano lei e le sorelle, le maltrattavano, e a volte le abbandonavano a casa da sole di notte Oggi la madre della bambina di due anni trovata morta lo scorso febbraio a Bordighera, in Liguria, e il compagno di lei saranno interrogati dal giudice per le indagini preliminari. Entrambi sono in custodia cautelare in carcere, la donna da febbraio, lui dal 30 maggio. Ed entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina e di maltrattamenti nei confronti delle sue due sorelle di 9 e 7 anni, anche loro figlie della donna arrestata. L’omicidio preterintenzionale è punito con una pena da 10 a 18 anni, il maltrattamento aggravato dalla morte va da 12 a 24 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La brutta storia della bambina di due anni morta a Bordighera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Biancaneve e i Sette Nani | Storie per Bambini Italiano | A Story Italian

Notizie e thread social correlati

Bambina morta a 2 anni a Bordighera, parla il padre biologico: "Sono distrutto, voglio rivedere le mie figlie"Il compagno della madre della bambina di due anni deceduta a Bordighera è stato arrestato e si trova in carcere.

Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambinaIl compagno della madre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di una bambina avvenuta il 9 febbraio a Bordighera.

Bimba morta a Bordighera, le foto dei lividi e la testimonianza delle sorelline: arrestato il compagno della madreIl racconto choc: Tenuta sott’acqua per farla riprendere. Nel cellulare sequestrato al patrigno anche un video in cui la piccola di 2 anni, in lacrime, veniva costretta a fumare. Già in carcere la m ... quotidiano.net

Bimba trovata morta a Bordighera, terminata l'autopsia. I Ris a casa del compagno della madreLa donna fermata per omicidio preterintenzionale. Il Gip: La madre con il cadavere della piccola in auto. Per i risultati completi dell'esame autoptico ci vorranno 90 giorni ma dalle prime ... rainews.it