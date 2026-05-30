bimba morta a bordighera arrestato il compagno della madre per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina

Il compagno della madre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di una bambina avvenuta il 9 febbraio a Bordighera. Le sorelline della vittima hanno riferito che la bambina è stata messa sott’acqua per verificare qualcosa. La procura ha aperto un’indagine e ha disposto l’arresto dell’uomo. La bambina è deceduta in ospedale dopo aver riportato gravi ferite. La famiglia era già nota alle autorità per precedenti.

Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata, secondo le ricostruzioni del Gip del tribunale di Imperia, perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. "Aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo", spiega la sua legale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA

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