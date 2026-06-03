La Bolivia si trova a un passo dalla guerra civile dopo un mese di proteste. Oltre novanta strade sono state bloccate in sei dipartimenti, in particolare a La Paz e Cochabamba, aree storicamente vicine all’ex presidente Evo Morales. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente attuale, che ha minacciato di schierare l’esercito per reprimere le proteste. La situazione resta tesa e senza segni di de-escalation.

Un mese di proteste. La Bolivia è sull’orlo della guerra civile. Oltre novanta strade bloccate in sei dipartimenti, soprattutto a La Paz e Cochabamba, roccaforte dell’ex presidente Evo Morales Ayma. “È giunta l’ora di definire chi comanda. O il popolo o l’impero”, dice in diretta il leader indigeno, la cui candidatura alle Presidenziali 2025 era stata inabilitata dal Tribunale costituzionale plurinazionale della Bolivia. L’appello: “Ribelliamoci contro il modello neoliberista e lo Stato coloniale”. Le manifestazioni hanno preso il via il 1 maggio con richieste come l’abrogazione della Legge 1720 che apriva all’ ipoteca delle terre dei contadini in cambio di crediti, l’aumento dei salari (soprattutto per maestri e operai) e della qualità del carburante che ha destato l’ira dei trasportatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Bolivia sull’orlo della guerra civile: un mese di proteste per chiedere le dimissioni del presidente Paz. Che minaccia di schierare l’esercito

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GOLPE ESTADO BOLIVIA GUERRA CIVIL EVO MORALES Atacan democracia y presidente Rodrigo Paz

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