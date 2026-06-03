La Bolivia sull’orlo della guerra civile | un mese di proteste per chiedere le dimissioni del presidente Paz Che minaccia di schierare l’esercito
La Bolivia si trova a un passo dalla guerra civile dopo un mese di proteste. Oltre novanta strade sono state bloccate in sei dipartimenti, in particolare a La Paz e Cochabamba, aree storicamente vicine all’ex presidente Evo Morales. I manifestanti chiedono le dimissioni del presidente attuale, che ha minacciato di schierare l’esercito per reprimere le proteste. La situazione resta tesa e senza segni di de-escalation.
Un mese di proteste. La Bolivia è sull’orlo della guerra civile. Oltre novanta strade bloccate in sei dipartimenti, soprattutto a La Paz e Cochabamba, roccaforte dell’ex presidente Evo Morales Ayma. “È giunta l’ora di definire chi comanda. O il popolo o l’impero”, dice in diretta il leader indigeno, la cui candidatura alle Presidenziali 2025 era stata inabilitata dal Tribunale costituzionale plurinazionale della Bolivia. L’appello: “Ribelliamoci contro il modello neoliberista e lo Stato coloniale”. Le manifestazioni hanno preso il via il 1 maggio con richieste come l’abrogazione della Legge 1720 che apriva all’ ipoteca delle terre dei contadini in cambio di crediti, l’aumento dei salari (soprattutto per maestri e operai) e della qualità del carburante che ha destato l’ira dei trasportatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
GOLPE ESTADO BOLIVIA GUERRA CIVIL EVO MORALES Atacan democracia y presidente Rodrigo Paz
Notizie e thread social correlati
Bolivia sull’orlo della bancarotta. L’ex presidente Morales incendia le piazze contro PazDa quasi un mese, la Bolivia è paralizzata da proteste e blocchi stradali contro il presidente in carica.
Leggi anche: Bolivia, 2.500 agenti a La Paz: tensione per le dimissioni di Paz
Temi più discussi: La Bolivia sull'orlo della guerra civile; Bolivia sull'orlo del baratro: un mese di blocchi stradali, è emergenza per morti e perdite miliardarie; In un clima di rinnovata Guerra Fredda fallisce la conferenza ONU sulle armi nucleari; Afghanistan: la guerra raccontata come una favola.
#Bolivia sull’orlo del baratro: un mese di blocchi stradali, è emergenza per morti e perdite miliardarie x.com
Cuba sta vivendo una delle fasi più difficili della sua storia travagliata, stretta nella morsa del blocco ai rifornimenti imposto da Trump. Il fotografo Giancarlo Ceraudo, ospite di #Tg3 Mondo, racconta a Maria Cuffaro cosa ha visto sull'isola nel suo recente viaggi facebook
La Bolivia sull'orlo della guerra civileLatina - Usa, oligarchia e l’estrema destra, forte soprattutto nell’Oriente del Paese, soffiano sul fuoco - La restaurazione neoliberista, imposta con la forza dal presidente Rodrigo Paz, si è scontra ... peacelink.it
Confusione sulla vecchia lore della pace reddit
Bolivia, un Paese sull’orlo del collasso: proteste, crisi economica e ritorno della violenza politica (Irina Smirnova)La Bolivia sta vivendo una delle fasi più drammatiche della sua storia recente. Nelle ultime settimane il Paese andino è precipitato in una spirale di proteste, scontri e paralisi economica che ha ... farodiroma.it