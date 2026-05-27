In costume in piscina, la star di 57 anni mostra un fisico da 30enne. La donna indossa un bikini e si muove con disinvoltura, attirando l’attenzione. Nessuna informazione sulle sue abitudini quotidiane o sulla sua routine di allenamento. Non sono stati forniti dettagli sulla dieta o su interventi estetici. La scena si svolge senza commenti o dichiarazioni ufficiali.

G li anni passano, lei diventa sempre più bella. Parliamo di Jennifer Lopez, “JLo” per i fan. Mentre a luglio festeggerà il suo 57esimo compleanno, la popstar, attrice e imprenditrice di origini portoricane ha mostrato su Instagram alcuni scatti in piscina in modalità relax in famiglia, complice la pausa del Memorial Day. Impossibile non notare il suo aspetto fisico: in bikini bianco, la star sfoggia un fisico super tonico e una pelle del viso levigata e radiosa. Filtri o non filtri, qualche segreto beauty c’è Jennifer Lopez sfida il tempo: a 56 anni indossa gli stessi jeans del 2001 X I segreti beauty di JLo, tutti da copiare. Se quasi 57... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In costume in piscina, la beauty icon, alla soglia dei 57 anni, sembra una (splendida) 30enne. I segreti del suo "bikini body" over 50, dalla dieta all'allenamento

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