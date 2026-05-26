Antonino Spinalbese, noto per essere stato il compagno di Belen e padre di Luna Marì, è scomparso dai media e dai social. Per un periodo, il suo nome ha dominato le cronache, ma attualmente non compare più in notizie o apparizioni pubbliche. La sua presenza pubblica si è infatti ridotta drasticamente, lasciando il suo volto fuori dalle conversazioni più diffuse.

Per qualche tempo, Antonino Spinalbese è stato uno degli uomini più chiacchierati d’Italia. L’attimo prima non lo conosceva nessuno, quello dopo il suo volto era sulle prima pagine dei giornali, in tv e ovunque sui social. Il merito fu della relazione con Belen Rodriguez, dalla quale nascque la piccola Luna Marì. Separatosi dalla showgirl e dopo qualche esperienza nei reality, Spinalbese è tornato oggi al suo lavoro di parrucchiere. Antonino Spinalbese è tornato parrucchiere. È stato il settimanale Chi, qualche tempo fa, a svelare la nuova occupazione di Antonino Spinalbese. Di lui, la rivista ha scritto che “continua a essere socio di un’agenzia di comunicazione e modello, ma è tornato a un impegno fisso”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen e padre di sua figlia Luna Marì

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