Emanuel Iannuzzi, 42 anni, arrestato nel fine settimana, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. La bambina deceduta a Bordighera a causa di maltrattamenti è stata formalmente riconosciuta come vittima delle violenze. Il giudice ha convalidato il fermo dell’uomo, che resta in custodia. L’indagine riguarda presunti abusi che hanno portato alla morte della minore.

AGI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuel Iannuzzi, il 42enne arrestato sabato scorso con l'accusa di maltrattamenti aggravati e continuati che avrebbero portato alla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello, nella sua casa di Perinaldo (Bordighera), in provincia di Imperia. Iannuzzi è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia questa mattina in procura a Imperia. Quasi un'ora dopo l'interrogatorio della madre della piccola, anche lei accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba. Beatrice era stata trovata morta lo scorso 8 febbraio. Bordighera, convalidato l'arresto. Il gip ha convalidato l'arresto e l'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La bimba morta per maltrattamenti a Bordighera, convalidato il fermo di Iannuzzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre

Notizie e thread social correlati

Bimba morta a Bordighera, "nel telefono di Iannuzzi immagini di maltrattamenti e VIDEO dove lei viene obbligata a fumare"Nel telefono di un sospettato sono state trovate immagini di maltrattamenti e video in cui una bambina viene costretta a fumare.

Leggi anche: Chi è Manuel Iannuzzi, il compagno della madre della bimba morta a Bordighera: 42 anni, arrestato per maltrattamenti aggravati

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato).

Bimba morta a Bordighera, il messaggio di Manuela alla suocera: Non voglio rovinarlo, per lui mi metterei sotto un treno x.com

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

Bimba morta a Bordighera, oggi gli interrogatori della madre e del compagnoEmanuela Iannello ed Emanel Iannuzzi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, due anni, a lungo sottoposta a quelli che gli inquirenti descrivono come abusi atroc ... tg24.sky.it

Bimba morta a Bordighera, interrogatori per la madre e il compagno: lei lo difese dopo la notte delle botteLa madre della piccola Beatrice, morta a Bordighera il 9 febbraio, aveva scritto un messaggio alla madre di Manuel Iannuzzi una sera di gennaio: Io ... fanpage.it