La bimba morta per maltrattamenti a Bordighera convalidato il fermo di Iannuzzi

Da agi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emanuel Iannuzzi, 42 anni, arrestato nel fine settimana, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. La bambina deceduta a Bordighera a causa di maltrattamenti è stata formalmente riconosciuta come vittima delle violenze. Il giudice ha convalidato il fermo dell’uomo, che resta in custodia. L’indagine riguarda presunti abusi che hanno portato alla morte della minore.

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AGI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuel Iannuzzi, il 42enne arrestato sabato scorso con l'accusa di maltrattamenti aggravati e continuati che avrebbero portato alla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello, nella sua casa di Perinaldo (Bordighera), in provincia di Imperia. Iannuzzi è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia questa mattina in procura a Imperia. Quasi un'ora dopo l'interrogatorio della madre della piccola, anche lei accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba. Beatrice era stata trovata morta lo scorso 8 febbraio. Bordighera, convalidato l'arresto. Il gip ha convalidato l'arresto e l'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati. 🔗 Leggi su Agi.it

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Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre

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