bimba morta a bordighera nel telefono di iannuzzi immagini di maltrattamenti e video dove lei viene obbligata a fumare

Nel telefono di un sospettato sono state trovate immagini di maltrattamenti e video in cui una bambina viene costretta a fumare. Tra il materiale più sconvolgente, come riferito dal procuratore di Imperia, ci sono anche foto di violenze e abusi nei confronti della piccola. La scoperta è stata fatta durante le indagini sulla morte della bambina a Bordighera. Le forze dell'ordine hanno acquisito il materiale come prove nel procedimento in corso.

Tra il materiale più sconvolgente, come rivelato dal procuratore di Imperia Alberto Lari, vi sono immagini della bambina con il volto tumefatto dopo i presunti pestaggi e un filmato in cui, a soli due anni, viene obbligata a fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Bambina morta a Bordighera, chi è Manuel Iannuzzi: «La obbligava a fumare sigarette»

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