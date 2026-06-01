Chi è Manuel Iannuzzi il compagno della madre della bimba morta a Bordighera | 42 anni arrestato per maltrattamenti aggravati

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti aggravati. Nel suo cellulare sono state trovate fotografie che mostrano una bambina con il volto tumefatto, attribuite alla madre della piccola morta a Bordighera. La donna è la compagna dell’uomo e madre della vittima. La polizia ha sequestrato i dispositivi e avviato accertamenti per chiarire le circostanze degli abusi. La bambina è deceduta in circostanze ancora da chiarire.

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Nel cellulare di Iannuzzi trovate fotografie che mostrano Beatrice con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e un video in cui alla bambina viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei piange disperata È stato arrestato all’alba di sabato 30 maggio Manuel Iannuzzi,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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