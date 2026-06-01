Un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti aggravati. Nel suo cellulare sono state trovate fotografie che mostrano una bambina con il volto tumefatto, attribuite alla madre della piccola morta a Bordighera. La donna è la compagna dell’uomo e madre della vittima. La polizia ha sequestrato i dispositivi e avviato accertamenti per chiarire le circostanze degli abusi. La bambina è deceduta in circostanze ancora da chiarire.

Nel cellulare di Iannuzzi trovate fotografie che mostrano Beatrice con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e un video in cui alla bambina viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei piange disperata È stato arrestato all’alba di sabato 30 maggio Manuel Iannuzzi,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Manuel Iannuzzi, il compagno della madre della bimba morta a Bordighera: 42 anni, arrestato per maltrattamenti aggravati

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Morte della piccola Beatrice, l'ex del compagno: è un uomo violento - Vita in diretta 06/03/2026

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Temi più discussi: Parlava così Manuel Iannuzzi, proclamando la sua innocenza. E’ stato arrestato su ordine della Procura di Imperia: Sulla bambina abominevoli atrocità. La madre è in carcere da febbraio Di Lucia Pescio/Tg1 tutti gli aggiornamenti su RaiNews.it; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi; Bimba Bordighera, arrestato compagno madre, nel telefono foto pestaggi e video dove la fanno fumare; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto.

Svolta nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera. Dopo l’arresto della madre Emanuela Aiello, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi con l’accusa di maltrattamenti x.com

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

Mamma picchia Beatrice da quando sta con lui: così le sorelline hanno incastrato Emanuela Aiello e Manuel IannuzziLa notte tra l'8 e il 9 febbraio 2026 segna l'inizio di un'indagine destinata a smontare pezzo per pezzo la versione dei fatti costruita da chi avrebbe dovuto proteggere Beatrice, ... leggo.it

Bimba morta a Bordighera, chi è Manuel Iannuzzi e perché è stato arrestato: le foto e il video shockSvolta nel caso della morte della piccola Beatrice a Bordighera: arrestato il compagno della madre Manuel Iannuzzi. Le accuse si aggravano dopo nuove prove e testimonianze ... tag24.it