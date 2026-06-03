La bimba di Bordighera è stata lasciata sola | basta considerare la famiglia un luogo inviolabile
Una bambina di due anni è stata trovata morta dopo essere stata picchiata dalla madre e dal suo compagno. La piccola, residente a Bordighera, è stata lasciata sola in casa al momento dell'aggressione. La coppia è stata arrestata e si trova ora in custodia. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Beatrice Aiello, di appena due anni, è stata uccisa di botte dalla madre e dal compagno di quest'ultima. Molti sapevano, nessuno è intervenuto: perché la famiglia è considerata luogo sacro e inviolabile. La prospettiva va però ribaltata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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