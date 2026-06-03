La bimba di Bordighera è stata lasciata sola | basta considerare la famiglia un luogo inviolabile

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una bambina di due anni è stata trovata morta dopo essere stata picchiata dalla madre e dal suo compagno. La piccola, residente a Bordighera, è stata lasciata sola in casa al momento dell'aggressione. La coppia è stata arrestata e si trova ora in custodia. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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Beatrice Aiello, di appena due anni, è stata uccisa di botte dalla madre e dal compagno di quest'ultima. Molti sapevano, nessuno è intervenuto: perché la famiglia è considerata luogo sacro e inviolabile. La prospettiva va però ribaltata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Beatrice costretta a fumare una canna, l’incubo della bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo i maltrattamenti; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato).

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