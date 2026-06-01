Non stupitevi dell'orrore di Bordighera smettete di considerare la famiglia un luogo sacro

Notizia in breve

A Bordighera è stato scoperto un episodio di violenza familiare che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità hanno accertato che una persona è stata coinvolta in un grave episodio, senza fornire ulteriori dettagli. La scena si è svolta in un’abitazione, con i soccorsi arrivati sul posto. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti, alcuni dei quali hanno espresso preoccupazione.