Non stupitevi dell'orrore di Bordighera smettete di considerare la famiglia un luogo sacro
A Bordighera è stato scoperto un episodio di violenza familiare che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità hanno accertato che una persona è stata coinvolta in un grave episodio, senza fornire ulteriori dettagli. La scena si è svolta in un’abitazione, con i soccorsi arrivati sul posto. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti, alcuni dei quali hanno espresso preoccupazione.
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