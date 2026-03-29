Gli assessori sono stati chiamati a votare, con alcune ipotesi di nomi di Forza Italia per le prossime candidature, tra cui quelli di Iommi e Laviano. Nel frattempo, una delle assessore ha annunciato di non ricandidarsi, affermando di essere stata lasciata sola e di aver già dato tutto il massimo, riconoscendo di aver creato qualche disagio.

"Dico a tutti che non disturberò più nessuno. Penso di aver fatto il mio e di aver dimostrato come so lavorare, ma so anche di aver dato fastidio a tanti". Con un pizzico di ironia Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura, annuncia il suo passo indietro: dopo cinque anni e mezzo in giunta, non si ricandiderà alle elezioni comunali. Il tutto mentre sono in corso le grandi manovre nei partiti e nelle civiche per definire le squadre, a poco meno di un mese dalla scadenza della presentazione delle liste. Tra gli assessori, saranno sicuramente della partita Paolo Renna e Francesca D’Alessandro per Fratelli d’Italia; Andrea Marchiori e Oriana Piccioni per la Lega; Riccardo Sacchi per Forza Italia e Marco Caldarelli per l’ UDC. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assessori alla prova del voto. Ipotesi FI per Iommi e Laviano. Cassetta non si ricandida: "Sono stata lasciata sola"

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