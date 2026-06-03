La bandiera dell' Arma sarà insignita a Reggio della Medaglia d' oro per la tutela del lavoro | l' annuncio di Mattarella
Durante la cerimonia per il 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la bandiera dell'Arma riceverà la Medaglia d'Oro al Valor Civile. La decorazione è stata annunciata dal Capo dello Stato e riconosce l’attività svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. La premiazione avverrà nel corso dell’evento, che celebra il ruolo dell’Arma.
"Nel corso della cerimonia per celebrare il 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, che si svolgerà a Reggio Calabria, la bandiera dell'Arma sarà insignita della Medaglia d'Oro al Valor Civile per l'attività svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. È un comando ormai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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