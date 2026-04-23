Oggi si celebra il 23 aprile, anniversario della scomparsa di Guido Carli, figura di spicco nel panorama economico e istituzionale italiano. Tra i premiati della XVII edizione della Medaglia del Quirinale figurano anche nomi come Luongo e Mazzoncini, riconosciuti con questa onorificenza. La cerimonia si tiene in un contesto in cui vengono ricordate personalità che hanno avuto un ruolo significativo nel settore pubblico e finanziario del paese.

Oggi, 23 aprile, ricorre l’anniversario della morte di Guido Carli, una delle figure più autorevoli della storia economica e istituzionale italiana, già Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro. Un’eredità che continua a vivere attraverso il Premio a lui intitolato e che trova nuova espressione nella XVII Edizione del Premio Guido Carli, in programma a Roma il prossimo 8 maggio. Tra i premiati di quest’anno figurano il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, e il manager Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di A2A. Un’edizione particolarmente significativa, dal momento che l’iniziativa è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che sarà esposta sul palcoscenico in occasione della cerimonia.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guido Carli, Luongo e Mazzoncini tra i premiati della XVII edizione insignita della Medaglia del Quirinale

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