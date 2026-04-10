Medaglia d' oro a chi fa scorta e tutela

Oggi si celebra il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una cerimonia nazionale che si svolge a Roma, in Piazza del Popolo. L’evento rappresenta un momento di commemorazione per le forze dell’ordine, che si riuniscono per ricordare la loro storia e il ruolo che svolgono nella tutela dei cittadini. La celebrazione coinvolge ufficiali e rappresentanti istituzionali in un’occasione ufficiale e pubblica.

Sarà conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è "La polizia che guarda al futuro". La giornata avrà inizio alle ore 9 alla la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Medaglia d'oro a chi fa scorta e tutela Quinta medaglia nella discesa maschile per l’Italia alle Olimpiadi: unico oro 74 anni fa!Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono saliti sul podio nella discesa libera maschile di Bormio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, battendo... Lisa Vittozzi, chi è la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlonImpresa memorabile di Lisa Vittozzi nell’inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Si parla di: Polizia in festa: si celebra il 174° anniversario della sua fondazione. Medaglie a peso d’oro: la corsa del metallo prezioso fa volare a 1.678 euro quelle di Milano CortinaMILANO – L’Italia da record alle Olimpiadi di Milano Cortina tinge le divise azzurre del colore dell’oro. E mai come di questi tempi il metallo prezioso ha un valore particolare. Nel mezzo di grandi ... repubblica.it Pattinaggio, medaglia d'oro per l'Italia anche nell'inseguimento a squadreGli azzurri dell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d'oro, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. L'impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da ... iltempo.it