La Auto Pancotti Vero Volley Monza batte Trento e si conferma campione d' Italia

La squadra di Monza ha vinto 3-1 contro Trento nella finale under 20 della Del Monte Junior League, disputata a Ozzano dell'Emilia. La partita ha visto Monza conquistare il titolo di campione d’Italia, confermandosi dopo aver battuto Trento in questa sfida decisiva. L'incontro ha avuto luogo nel palazzetto di Ozzano, con i giocatori che hanno dato vita a un match intenso e combattuto.

Monza batte Trento e si conferma campione d'Italia under 20. Questo il verdetto della sfida di Ozzano dell'Emilia che ha visto la Auto Pancotti Vero Volley Monza allenata da Mauro Marchetti battere 3-1 la Itas Trentino nella finale della Del Monte Junior League U20 dopo aver avuto ragione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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