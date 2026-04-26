Monza perde ancora con Trento ed è fuori Rohrs e Scanferla all’ultima con la Vero Volley

Monza chiude la stagione con una sconfitta casalinga contro Trento, che le impedisce di qualificarsi ai playoff per il quinto posto. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore degli avversari. Rohrs e Scanferla hanno disputato l’ultima gara con la maglia della Vero Volley Monza, che termina così il campionato senza accesso alla fase finale.

Si chiude con una netta sconfitta casalinga la stagione della Vero Volley Monza, fuori dai playoff per il quinto posto. All’Opiquad Arena, davanti a oltre 2.000 spettatori, in gara-2 della semifinale contro i campioni d’Italia uscenti dell’ Itas Trentino, non c’è stata storia (così come era successo una settimana fa). I ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli non sono mai stati realmente in partita per riaprire i giochi. L’ultimo ad arrendersi è stato ancora il giovane Zhasmin Velichkov, mentre ha deluso un Erik Rohrs già con la testa a Milano. L’anno prossimo lo schiacciatore tedesco dovrebbe trasferirsi all’ Allianz Powervolley, come fatto da Cachopa e Gabriele Di Martino la scorsa estate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza perde ancora con Trento ed è fuori. Rohrs e Scanferla all’ultima con la Vero Volley Notizie correlate LIVE Vallefoglia-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley allunga ancora, 11-1519-24 Il servizio di Danesi mette in difficoltà la difesa di Vallefoglia, che non riesce a tenere la palla in campo. Monza-Padova, Scanferla: "Vittoria fondamentale per i Play-OffNel pomeriggio di domani, una sfida chiave movimenta la scena della stagione: la Vero Volley Monza ospita la Sonepar Padova in un match che può... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallavolo, playoff 5° posto: Monza perde anche gara-2 con Trento, sipario sulla stagione; Vero Volley Monza - Itas Trentino in Diretta Streaming | DAZN IT; Pallavolo, Vero Volley Monza: sipario su una stagione complessa, obiettivo ripartire dai giovani; Pallavolo, finale scudetto: Numia Vero Volley stecca, Conegliano inarrestabile si porta sul 2-0. Monza perde ancora con Trento ed è fuori. Rohrs e Scanferla all’ultima con la Vero VolleySi chiude con una netta sconfitta casalinga la stagione della Vero Volley Monza, fuori dai playoff per il quinto ... ilgiorno.it Pallavolo, playoff 5° posto: Monza perde anche gara-2 con Trento, sipario sulla stagioneSi è chiusa all’Opiquad Arena la serie di semifinale dei playoff 5° posto ed ... msn.com Trentino in finale Play Off 5° posto L’Itas Trentino supera Monza 3-0 in Gara 2 di Semifinale e conquista l’accesso alla finale dei Play Off 5° posto, in palio un posto in Europa. Gara 2 Semifinale Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca Vero Volley Monza - facebook.com facebook | GALLERY LIVE Le immagini di Vero Volley Monza-Itas Trentino (Play Off 5° posto, semifinale – gara 2) in corso di svolgimento alla Opiquad Arena di Trento ( Marco Trabalza) # #trentinonelcuore x.com