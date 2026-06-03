Kyle Cooke | ‘Mi sono comportato in modo inappropriato con Amanda

Kyle Cooke ha ammesso di aver agito in modo inappropriato con Amanda. Durante l'interrogatorio, sono stati chiamati testimoni che hanno confermato un bacio tra Cooke e Salley Carson. Ciara Miller ha fornito dettagli sull'incontro tra i due, rivelando cosa ha osservato in quella occasione. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra i partecipanti alla stessa cerimonia.

Chi ha testimoniato il bacio tra Kyle e Salley Carson?. Cosa ha scoperto Ciara Miller riguardo all'incontro tra i due?. Come ha reagito Amanda Batula alle provocazioni di Kyle durante le feste?. Perché la ricerca di attenzioni esterne ha distrutto il loro matrimonio?.? In Breve Lindsay Hubbard afferma che Kyle ha baciato Salley Carson durante la serata di Summer House.. Ciara Miller ha avvisato Amanda Batula del bacio avvenuto con Salley Carson.. L'incontro fisico con Salley Carson è avvenuto alla festa di lancio di febbraio 2026.. Il divorzio tra Kyle e Amanda Batula è stato ufficializzato nel gennaio 2026.. Kyle Cooke ammette comportamenti inappropriati durante il matrimonio con Amanda Batula. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ciara Miller EXPLAINS the Crying Hermès Photo & Kyle Cooke Posts Was NOT Prepared to See That

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