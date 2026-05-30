Victoria Beckham ha dichiarato di aver raggiunto una maggiore accettazione del proprio aspetto, affermando di aver passato gran parte della vita a sentirsi non abbastanza. In un’intervista recente, l’imprenditrice ha parlato delle sue insicurezze passate e ha sottolineato che, con l’età, è arrivata a una nuova forma di amore verso se stessa. Ha aggiunto che l’invecchiamento porta con sé alcuni aspetti positivi, tra cui una maggiore consapevolezza di sé.

Victoria Beckham e l'invecchiamento che porta accettazione di sé «Ho trascorso gran parte della mia vita sentendomi non abbastanza e non apprezzando il mio aspetto», ha confidato Victoria Beckham al magazine britannico. Quindi la moglie di David Beckham ha aggiunto: «Non credo affatto che, superati i 50 anni, si debba rinunciare a qualcosa. Puoi assolutamente continuare ad avere un bell’aspetto». La quattro volte mamma ha anche espresso il proprio punto di vista sull’utilizzo della dicitura anti-age nell’industria della bellezza, liquidandolo come «un ottimo slogan di marketing». «Non credo che qualcosa di applicato sulla pelle possa davvero fermare il processo di invecchiamento, giusto? A meno che non mi sfugga qualcosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Victoria Beckham: «Oggi riesco finalmente ad accettare il modo in cui sono fatta e il mio aspetto. Per gran parte della mia vita mi sono sentita non abbastanza»

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La guerra dei Beckham: il figlio contro i genitori David e Victoria - Vita in Diretta 21/01/2026

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