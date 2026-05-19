I poliziotti mi hanno minacciato La foto del bacio con Amanda? Una manipolazione
Un uomo ha dichiarato di aver ricevuto minacce da parte delle forze dell'ordine, aggiungendo che una foto del suo bacio con una persona chiamata Amanda sarebbe stata manipolata. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini e dei processi legati all’omicidio di una studentessa straniera, con Amanda Knox e Raffaele Sollecito coinvolti in vari gradi di procedimento giudiziario. Quest’ultimo ha recentemente partecipato a un programma televisivo condotto da una giornalista, dove ha parlato di alcuni aspetti della vicenda.
L'omicidio di Meredith Kercher, le indagini, i processi, le assoluzioni, Amanda Knox. Raffaele Sollecito torna a parlare e lo fa in tv con Francesca Fagnani per Belve Crime, in onda martedì 19 maggio, alle 21.20, su Rai 2."I poliziotti mi avevano minacciato""Moltissime persone credono che io. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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