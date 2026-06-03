Kostyuk-Andreeva una semifinale vietata ai deboli di cuore

Da ilveggente.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Kostyuk e Andreeva si svolgerà nelle semifinali di Roland Garros, con il passaggio alla finale in palio. La sfida è stata vietata ai deboli di cuore e attira molta attenzione. Non sono stati annunciati cambi di orario o cancellazioni, e le due tenniste sono pronte a scendere in campo secondo il programma stabilito. La partita rappresenta un passaggio chiave nel torneo, senza ulteriori dettagli sulle modalità o eventuali controversie.

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La sfida tra Kostyuk e Andreeva promette scintille: l’analisi e le previsioni sul match che mette in palio un posto alla finale del Roland Garros. Sarà una semifinale femminile tanto affascinante quanto “pericolosa”, quella che si disputerà giovedì 4 giugno sulla terra rossa di Parigi. Da una parte della rete troviamo una Marta Kostyuk che sta vivendo le due settimane più incredibili della sua carriera; dall’altra Mirra Andreeva, il giovane fenomeno che, partita dopo partita, sta bruciando tutte le tappe. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se alla vigilia del torneo i riflettori erano tutti puntati sulle solite note, il verdetto del campo ha ribaltato ogni gerarchia, regalandoci una sfida generazionale dai contenuti tecnici e psicologici elevatissimi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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