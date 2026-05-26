Mercoledì alle 20:00 si gioca la partita di ritorno delle semifinali playoff di Serie C tra Brescia e Salernitana. La sfida si svolge in serata, con una diretta televisiva prevista. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per questa gara decisiva. La partita si presenta come un match intenso, con un pronostico che invita a prepararsi a un incontro emozionante.

Brescia-Salernitana è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La cosa più bella della semifinale d’andata è stata lo strepitoso gol in rovesciata dell’attaccante bresciano Crespi, che nel recupero ha permesso al Brescia di evitare una sconfitta francamente immeritata per quello che si è visto in campo (1-1). I lombardi, infatti, sono stati più propositivi rispetto alla Salernitana. I numeri dicono tutto: 62% del possesso palla contro il 38% dei granata, 1.55 xG creati ed il doppio dei tiri totali (12 contro 6). (Instagram unionbrescia) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brescia-Salernitana: semifinale vietata ai deboli di cuore

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