Un risultato che rispecchia i pronostici della vigilia ed uno, almeno in parte, inatteso riassumono i verdetti dei quarti di finale della parte bassa del singolare femminile del Roland Garros. Saranno una straripante Mirra Andreeva e Marta Kostyuk a sfidarsi giovedì nella sfida che mette in palio uno slot per la finale di sabato. Una travolgente Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, surclassa Sorana Cirstea, diciottesima favorita del tabellone, 6-0 6-3 in cinquantasei minuti. Il primo set si trasforma in un autentico monologo. La russa firma il break a 30 in apertura, sigla il 2-0 ai vantaggi e nei quattro giochi consecutivi concede solo quattro punti alla rivale chiudendo il parziale di apertura con la prima di servizio vincente che sancisce il 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roland Garros 2026, Andreeva sfiderà Kostyuk nella semifinale della parte bassa

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