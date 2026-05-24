Kostyuk in lacrime al Roland Garros | Un missile è caduto a 100 metri dalla casa dei miei genitori

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto al primo turno del Roland Garros, la tennista ha interrotto l'intervista in lacrime, riferendo che un missile era caduto a circa 100 metri dalla casa dei suoi genitori. La giocatrice ha descritto l’episodio come molto traumatico, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione o sul contesto. La scena si è verificata subito dopo la partita, mentre parlava con i giornalisti.

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Dopo la vittoria all’esordio al Roland Garros Kostyuk non ha trattenuto le lacrime parlando dell'attacco russo a Kiev di oggi: "È stata una delle partite più difficili della mia carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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