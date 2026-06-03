Kolo Muani prima scelta per il dopo Vlahovic | incontro a Budapest Qual è l’ostacolo

Da juventusnews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro si è svolto a Budapest per discutere del possibile trasferimento di Kolo Muani come nuovo attaccante in sostituzione di Vlahovic. La trattativa si scontra con un ostacolo principale, che riguarda le condizioni economiche e le richieste del club del giocatore. Al momento, non ci sono conferme su una conclusione positiva della trattativa.

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Kolo Muani prima scelta per il dopo Vlahovic: incontro a Budapest. Qual è il principale ostacolo per arrivare al francese. Il verdetto sul rinnovo di Vlahovic è ormai imminente e  Luciano Spalletti  capirà presto se potrà partire con il serbo o se dovrà aspettarsi un altro regalo da  Damien Comolli. In attesa dell’incontro, la  Juventus  ha già iniziato a cautelarsi muovendosi per  Randal Kolo Muani. Il francese, reduce dal prestito deludente al Tottenham, non resterà al  PSG  e ha ribadito il desiderio di rilanciarsi in bianconero, dove ha segnato  10 gol  nel 2025. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il via libera dei campioni di Francia resta però l’ostacolo più complesso: si parla di un’operazione da almeno  30 milioni di euro, a meno di inserire uno scambio con  Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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