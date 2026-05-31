Kim prima scelta in caso di cessione di Bremer | qual è il vero ostacolo

Il difensore è la prima opzione in caso di cessione di Bremer, con l'allenatore che preferisce lui. Tuttavia, l'accordo tra il club e il Bayern Monaco non è ancora stato raggiunto. La trattativa si scontra con questioni legate alla valutazione economica e alle condizioni contrattuali, che rappresentano gli ostacoli principali per definire il trasferimento. La ricerca di un'intesa prosegue senza novità ufficiali.

Kim prima scelta in caso di cessione di Bremer, Spalletti vuole lui: qual è il vero ostacolo all’operazione con il Bayern Monaco. In casa Juventus, l’eventuale partenza di Gleison Bremer ha già fatto scattare la caccia al sostituto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera è quello di Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, rappresenta il rinforzo ideale per blindare il reparto arretrato. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A pesare in modo decisivo su questa scelta è il legame speciale con Luciano Spalletti: i due hanno condiviso una cavalcata trionfale ai tempi del Napoli, sviluppando una profonda stima reciproca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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