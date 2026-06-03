Il kokedama è una pianta avvolta in una palla di argilla e muschio, senza vaso. Si realizza modellando la terra attorno alle radici, poi coprendola con muschio. Per l’annaffiatura, si immerge la palla in acqua finché non assorbe il liquido, lasciandola poi sgocciolare. Questa tecnica permette di coltivare piante sospese o appese senza contenitori tradizionali.

C’è qualcosa di poetico nel kokedama, una scenografica sfida alle regole della coltivazione tradizionale. La sfera di muschio che sostituisce il classico vaso fa questo: trasformare una semplice pianta da appartamento in un elemento decorativo elegante e di carattere. Nato in Giappone e legato alla tradizione del bonsai, il kokedama rappresenta l’equilibrio tra cura del verde e ricerca del bello. Per questo, da qualche anno è uno dei trend più apprezzati dagli amanti dell’interior design e del giardinaggio creativo. Ma il suo successo non dipende soltanto dall’aspetto estetico: realizzare un kokedama permette infatti di osservare più da vicino le esigenze della pianta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kokedama, che cos’è e come realizzare e annaffiare le piante senza vaso

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