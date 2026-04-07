Le coste liguri si trovano a vivere una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature più basse, a causa del fenomeno noto come maccaja. Mentre in altre parti d’Italia si aspetta una Pasquetta soleggiata, questa condizione meteorologica interessa la zona, portando un’atmosfera più fresca e nuvolosa lungo la riviera. La maccaja, che si verifica quando masse d’aria calda si scontrano con l’umidità proveniente dal mare, ha un ruolo centrale in questa giornata.

Mentre l’Italia si prepara a una Pasquetta soleggiata, le coste della Liguria affrontano un lunedì di aprile grigio e fresco a causa del fenomeno della maccaja. Il contrasto termico tra aria calda e mare freddo blocca il sole su gran parte del territorio regionale. Il risveglio di questo martedì 7 aprile 2026 mostra due volti opposti per lo stivale. Se da un lato l’alta pressione ha riportato il bel tempo dopo una serie di perturbazioni e piogge insistenti, specialmente nelle regioni meridionali, dall’altro alcune zone non godono della stessa fortuna. Le immagini satellitari confermano una situazione netta: il cielo è limpido dalle Alpi fino alla Sicilia, ma una fascia di nubi basse e persistenti avvolge i litorali liguri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria senza sole: ecco cos’è la maccaja che oscura le coste

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Pasquetta da bollino rosso: coda di 10 km in A7 per cantieri e in A10 per traffico intenso La situazione: https://www.primocanale.it/attualit%C3%A0/65507-liguria-traffico-autostrade-situazione-a10-a7-a12-a26.html - facebook.com facebook

"Aprile arrivava dolce, come una benedizione, e quando il tempo era favorevole, era così bello che diventava impossibile non sentirsi diversi, non sentirsi emozionati e commossi." La #Liguria in un romanzo di Elizabeth Von Arnim: un incantevole #aprile. x.com