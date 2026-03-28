Via Alfredo Catalani un vaso per piante attaccato col cemento sulla strada
In via Alfredo Catalani, un vaso per piante è stato fissato sull'asfalto usando cemento. La presenza del vaso è visibile lungo la strada, senza altri elementi decorativi o segnalazioni. La zona è stata segnalata alle autorità competenti per eventuali interventi di rimozione o verifica. Nessuna altra modifica o intervento è stato segnalato nelle immediate vicinanze.
Questo vaso per piante è stato attaccato con cemento sull'asfalto in via Alfredo Catalani. E' possibile che sia stato commesso un abuso?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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