Via Alfredo Catalani un vaso per piante attaccato col cemento sulla strada

In via Alfredo Catalani, un vaso per piante è stato fissato sull'asfalto usando cemento. La presenza del vaso è visibile lungo la strada, senza altri elementi decorativi o segnalazioni. La zona è stata segnalata alle autorità competenti per eventuali interventi di rimozione o verifica. Nessuna altra modifica o intervento è stato segnalato nelle immediate vicinanze.