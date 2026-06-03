Kluivert alla Juventus? Come era andata alla Roma e il suo rendimento recente

Notizia in breve

Kluivert ha giocato per la Roma, dove ha avuto periodi di titolarità alternata e ha segnato alcuni gol, ma il suo rendimento è diminuito negli ultimi anni. La Juventus sta valutando un trasferimento come alternativa a Brahim Diaz, senza ancora aver preso decisioni definitive. La società bianconera tiene sotto osservazione il profilo dell’attaccante olandese, considerando eventuali opportunità di mercato.