Kluivert alla Juventus? Come era andata alla Roma e il suo rendimento recente

Da juventusnews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kluivert ha giocato per la Roma, dove ha avuto periodi di titolarità alternata e ha segnato alcuni gol, ma il suo rendimento è diminuito negli ultimi anni. La Juventus sta valutando un trasferimento come alternativa a Brahim Diaz, senza ancora aver preso decisioni definitive. La società bianconera tiene sotto osservazione il profilo dell’attaccante olandese, considerando eventuali opportunità di mercato.

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di Mauro Munno . Il club bianconero ci pensa in alternativa a Brahim Diaz. Se la trattativa per Brahim Díaz dovesse complicarsi a causa delle elezioni in casa Real Madrid, la  Juventus  ha già individuato la prima alternativa per l’estate:  Justin Kluivert. L’olandese del Bournemouth rappresenterebbe l’innesto di qualità sulla trequarti richiesto da Luciano Spalletti, forte di una maturazione testimoniata dai numeri delle ultime stagioni. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il suo rendimento recente in Premier League certifica la crescita: l’apice è arrivato nel  2425  con  34 presenze e ben 12 gol (più uno in FA Cup), dopo le  7 reti  del  2324  e i  6 gol  segnati in Liga con il Valencia nel  2223. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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