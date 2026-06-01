Com’era andata la prima avventura di Kolo Muani alla Juventus? Gol e numeri

Kolo Muani ha esordito con la maglia della Juventus segnando un gol durante la sua prima partita in trasferta a Torino. In quella occasione, ha totalizzato determinati numeri e ha contribuito alla partita con le sue azioni offensive. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sui dati relativi a gol e occasioni create durante la sua prima uscita con la squadra.

di Mauro Munno dell’attaccante francese a Torino. La prima, eccellente stagione di Randal Kolo Muani alla Juventus (202425) è rimasta impressa nel cuore dei tifosi che ora sperano possano concretizzarsi il tanto chiacchierato ritorno. Arrivato a Torino su intuizione di Giuntoli sotto la gestione Thiago Motta, l’attaccante francese ha avuto un impatto iniziale a dir poco devastante, capace di siglare ben 5 gol nelle sue prime tre partite in maglia bianconera. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dopo questa partenza fulminea ha vissuto un fisiologico periodo di assestamento tattico, ma il suo contributo realizzativo si è rivelato pesantissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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