Com’era andata la prima avventura di Kolo Muani alla Juventus? Gol e numeri

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kolo Muani ha esordito con la maglia della Juventus segnando un gol durante la sua prima partita in trasferta a Torino. In quella occasione, ha totalizzato determinati numeri e ha contribuito alla partita con le sue azioni offensive. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sui dati relativi a gol e occasioni create durante la sua prima uscita con la squadra.

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di Mauro Munno dell’attaccante francese a Torino. La prima, eccellente stagione di  Randal Kolo Muani  alla  Juventus  (202425) è rimasta impressa nel cuore dei tifosi che ora sperano possano concretizzarsi il tanto chiacchierato ritorno. Arrivato a Torino su intuizione di Giuntoli sotto la gestione Thiago Motta, l’attaccante francese ha avuto un impatto iniziale a dir poco devastante, capace di siglare ben  5 gol nelle sue prime tre partite  in maglia bianconera. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dopo questa partenza fulminea ha vissuto un fisiologico periodo di assestamento tattico, ma il suo contributo realizzativo si è rivelato pesantissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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