Vladimir Weiss nuovo ct della Slovacchia | ufficiale il suo ritorno alla guida della Nazionale! Come era andata la sua prima avventura

Vladimir Weiss è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale slovacca, tornando così alla guida della squadra. Prende il posto di Calzona, continuando il suo percorso iniziato in precedenza. La decisione arriva dopo un periodo di delusioni condivise a livello internazionale. Weiss aveva già diretto la nazionale in passato, e ora riprende il suo ruolo in un momento di cambiamento.

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