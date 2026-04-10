Juventus Romano Kim in uscita dal Bayern la Juve valuta il colpo
Il calciomercato della Juventus si anima con la possibilità di un colpo di mercato legato a un difensore di grande livello proveniente dal Bayern Monaco. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il club tedesco, aprendo alla possibilità di un suo trasferimento in Italia. La società bianconera starebbe valutando questa opportunità per rinforzare la propria linea difensiva.
Juventus, suggestione Kim Min-jae: il difensore valuta l’addio al Bayern. Il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi con un clamoroso ritorno in Serie A. Al centro dei riflettori c’è Kim Min-jae, l’ex muro del Napoli che sta attraversando un periodo complicato in Germania. Secondo quanto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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