Un uomo senegalese è stato accusato di aver ucciso una persona a Genova. Le autorità hanno commentato la situazione, sottolineando la necessità di adottare una linea di tolleranza zero. Nel frattempo, l’avvocato dell’indagato ha scritto a un quotidiano, dicendo che invece di concentrarsi sui permessi di soggiorno, si dovrebbe discutere delle politiche per le persone in difficoltà. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’omicidio.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiesto al capo della Polizia, Vittorio Pisani, di far verificare i motivi del mancato allontanamento dall’Italia in occasione dei precedenti controlli di polizia a cui era stato sottoposto. Infatti, all’uomo, nel maggio 2022 è scaduto il permesso di soggiorno provvisorio che aveva ottenuto mentre era in attesa dell’esito del ricorso contro la mancata concessione della protezione internazionale. Da allora è stato fermato più volte da agenti impegnati nel controllo del territorio e ha subito cinque denunce per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, tentato furto (di un cellulare), rapina, resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione (sembra di due tessere sanitarie). 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Genova.

© Laverita.info - «Killer» senegalese a Genova. Rixi plaude agli ispettori: «Ora serve tolleranza zero»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piantedosi manda gli ispettori a Genova per il killer in giro col permesso scadutoIl ministro dell’Interno ha inviato ispettori a Genova per verificare la presenza di un cittadino senegalese con permesso di soggiorno scaduto,...

Genova, uccide un uomo e trascina il corpo nei giardini comunali: fermato senegaleseUn uomo è stato ucciso e il suo corpo è stato trascinato nei giardini comunali di Genova.

Temi più discussi: Omicidio nella city a Genova. Lite tra clochard finisce con il morto. Arrestato un Senegalese; Delitto in centro a Genova, il killer delirava per il crack; Signor, il poeta gentile, ucciso da un Senegalese con problemi psichiatrici. L’intervento della sindaca Salis; Irregolare in Italia da 8 anni. Uccide un senzatetto al parco.

Il killer di #Genova aveva il permesso scaduto dal 2022. Perché non fu cacciato? #Piantedosi manda gli ispettori. Il #senegalese accusato di aver ucciso Signor non è stato espulso malgrado l’incetta di reati. Il ministro vuole vederci chiaro. #Conte #PD #Mo x.com

Genova, omicidio in centro in pieno giorno: vittima un clochard reddit

Ucciso in pieno giorno a Genova, fermato l'aggressore: chi è il 42enne senegaleseArrestato un 42enne senegalese per l'omicidio avvenuto in pieno giorno a Genova; gli inquirenti seguono anche la pista legata agli stupefacenti. notizie.it

Delitto in centro a Genova, il killer è ancora ricoverato all’ospedale San MartinoSecondo i medici, l’uomo è in forte stato di agitazione psicomotoria e non sarebbe trasportabile nel carcere di Marassi ... ilsecoloxix.it