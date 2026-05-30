Genova uccide un uomo e trascina il corpo nei giardini comunali | fermato senegalese

Un uomo è stato ucciso e il suo corpo è stato trascinato nei giardini comunali di Genova. L’omicidio è stato compiuto con un coccio di bottiglia, secondo quanto riferito. Dopo aver ucciso la vittima, l’autore avrebbe legato mani e piedi al corpo. La polizia ha fermato un uomo di nazionalità senegalese in relazione all’episodio. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Omicidio in centro città a Genova poco prima delle 10 di sabato 30 maggio, all’interno dei giardini comunali di Villetta di Negro A dare l’allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima, Paolo Alberto Pietro, è un 49enne senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso parte della colluttazione: secondo una prima ricostruzione, l’omicida avrebbe colpito la vittima con un coccio di bottiglia e poi lo avrebbe legato mani e piedi. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, Cisse Camara, un uomo di nazionalità senegalese di 42 anni, portato in stato di fermo in caserma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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