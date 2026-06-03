Un'influencer brasiliana ha coperto il proprio corpo con numerose figurine Panini e ha pubblicato un video che è diventato virale sui social media. La sua candidatura a Musa dei Mondiali 2026 ha attirato l’attenzione online, generando discussioni tra gli utenti. La candidatura si è diffusa rapidamente, portando l’attenzione sulla competizione anche al di fuori del contesto sportivo. La corsa ai Mondiali 2026 continua a essere motivo di interesse pubblico e mediatico.

L’idea dell’influencer brasiliana conquista i social e accende il dibattito. La corsa ai Mondiali 2026 è già iniziata anche fuori dal campo. A far parlare nelle ultime ore è Kerolay Chaves, influencer e modella brasiliana che ha attirato l’attenzione internazionale dopo aver realizzato un insolito servizio fotografico utilizzando oltre mille figurine ufficiali dell’album Panini dedicato alla Coppa del Mondo. Le immagini e i video pubblicati sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, superando il milione di visualizzazioni nel giro di poche ore. Un risultato che ha trasformato l’iniziativa della content creator in uno dei fenomeni virali più discussi delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Kerolay Chaves si ricopre con mille figurine Panini: la candidatura a Musa dei Mondiali 2026 diventa virale (VIDEO)

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