In Inghilterra, la decisione di non includere più le figurine Panini dei Mondiali ha suscitato reazioni negative. Si tratta dell’ultima edizione prevista per il 2030, segnando la conclusione di un’epoca per gli appassionati di collezionismo. La notizia si è diffusa anche fuori dal paese, con molte persone che hanno espresso disappunto e delusione per questa scelta. La fine delle figurine Panini dei Mondiali rappresenta un cambiamento significativo per i fan di tutto il mondo.

La fine di un’era. Niente figurine Panini ai Mondiali. Quello del 2030 sarà l’ultimo. Anche all’estero – forse soprattutto all’estero – l’hanno presa malissimo. Il Telegraph per esempio ne fa proprio un coccodrillo, di quelle “file di figurine, alcune decorate con cornici brillanti, incollate metodicamente in un album consunto”. A riprova “che il calcio non è più quello di una volta, che i suoi ritmi e i suoi significati naturali sono sotto attacco”. Che magnifica nostalgia. Perché “le Panini sono state un’ossessione quadriennale” per molte generazioni dal 1970, quando il primo album fu pubblicato per celebrare il torneo in Messico (anche se allora bisognava applicare la colla sul retro di ogni figurina, perché l’autoadesivo non era ancora stato inventato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Inghilterra l’addio alle figurine Panini dei Mondiali l’hanno presa malissimo

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